Известный актер театра и кино покинул нас 24 сентября, но скорбная новость стала известна только сейчас.

Известный актер театра и кино покинул нас 24 сентября, но скорбная новость стала известна только сейчас.За годы своего существования российский кинематограф подарил зрителям множество запоминающихся и наполненных глубоким смыслом картин. Благодаря ему же публике посчастливилось узнать сотни по-настоящему талантливых, выдающихся и удивительных артистов. Одним из них стал знаменитый и любимый россиянами актер Михаил Тощев.напоминает, что известный артист прославился ролями в сериалах "Дальнобойщики", "След", "Интерны" и "Перевал Дятлова". Тощев активно строил кинокарьеру с 2005 года и сыграл более чем в полусотне проектах. Ежегодно на экраны выходило несколько картин с участием актера, которых с нетерпением ждали многие зрители. А накануне выяснилось, что любимчика публики больше нет с нами. Как уточняет , его не стало в возрасте 60 лет еще 24 сентября.Сообщается, что печальное известие опубликовали на странице, посвященной творчеству Михаила Тощева, в одном из агрегаторов. Однако причина, по которой российский кинематограф, поклонники и близкие потеряли актера, названа не была.Как пишет телеканал , помимо актерской карьеры, Тощев был автором и исполнителем замечательных песен. Кроме того, ему посчастливилось построить личную жизнь. Сообщается, что Михаил Тощев был женат на художественном руководителе танцевального коллектива "Девчата" Ларисе Тощевой.