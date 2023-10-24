30-летнему жителю Мурома вынесли приговор. За убийство, угон и пьяную езду он отправится в колонию строгого режима на 12 лет 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Преступление

30-летнему жителю Мурома вынесли приговор. За убийство, угон и пьяную езду он отправится в колонию строгого режима на 12 лет 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Преступление произошло 30 марта. Осужденный ехал на такси с сестрой из Мурома в сторону кладбища, расположенного между деревнями Макаровка и Коржавино. Мужчина был пьян. Во время поездки