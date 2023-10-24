Ушел из жизни гитарист Massive Attack Анджело Брускини. Музыканту было было 44 года. Данная информация распространенном другими членами группы. Причиной кончины артиста называют рак ..

Ушел из жизни гитарист Massive Attack Анджело Брускини. Музыканту было было 44 года.Данная информация распространенном другими членами группы. Причиной кончины артиста называют рак легких.Анджело Брускини – гитарист и композитор, наиболее известный как участник британской трип-хоп группы Massive Attack. Родившись в Италии, Брускини начал свою музыкальную карьеру в конце 80-х годов, играя на гитаре в различных рок-группах. В 1994 году он присоединился к Massive Attack и с тех пор стал неотъемлемой частью их звука.Брускини также известен своей работой в качестве сольного исполнителя и сотрудничеством с другими музыкантами. Он выпустил несколько сольных альбомов, в которых продемонстрировал свою музыкальную экспериментаторскую сторону.