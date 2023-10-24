Сотрудники МЧС и администрации города Собинка установили пожарные извещатели в местах проживания многодетных семей. Рейд был проведён в рамках программы на безвозмездной основе. Иван

Сотрудники МЧС и администрации города Собинка установили пожарные извещатели в местах проживания многодетных семей. Рейд был проведён в рамках программы на безвозмездной основе. Иван Берсенев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому районам Главным управлением совместно с органами самоуправления администрации города Собинка продолжается проведение профилактической работы – акция “Установка пожарно-домовых извещателей”.