Открытие новой учебной гостиницы состоится уже завтра, 25 октября. Студенты местного отделения Вязниковского технико-экономического колледжа смогут получить практические знания в

Открытие новой учебной гостиницы состоится уже завтра, 25 октября. Студенты местного отделения Вязниковского технико-экономического колледжа смогут получить практические знания в современных условиях. В гостинице оборудованы номера разных категорий: «Стандарт», «Студия», «Семейный» и «Люкс». В каждом из них – необходимая для проживания техника и коммуникации. Молодые люди, которые обучаются по направлению «Сервис и туризм», смогут проходить