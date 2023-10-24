Пожар произошел 23 октября. Эко-отель, как называют заведение сами владельцы, находится в селе Борисовское Суздальского района. Автомобилисты, которые проезжали мимо по трассе Р-132, наблюдали

Пожар произошел 23 октября. Эко-отель, как называют заведение сами владельцы, находится в селе Борисовское Суздальского района. Автомобилисты, которые проезжали мимо по трассе Р-132, наблюдали огромные клубы черного дыма. В тревожное ведомство звонок с просьбой о помощи поступил в 13:15. На пожар выехали 8 огнеборцев. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области Как стало известно, причиной стало