В Киржаче к 11 годам лишения свободы приговорили москвича, который совершил чудовищное...

В Киржаче к 11 годам лишения свободы приговорили москвича, который совершил чудовищное убийство.Об этой трагедии рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Минувшим летом (в июле 2023 года) мужчина отдыхал вместе со своей сожительницей в дачном доме СНТ «Орхидея» Киржачского района.В один из дней к ним пришла в гости знакомая женщина. И вся компания решила отдохнуть, распивая спиртное.В какой-то момент между мужчиной и гостьей произошёл конфликт (причина не раскрывается). И осуждённый в ярости дважды ударил женщину по голове, отчего та упала на пол.На этом мужчина не остановился. Он нанес несчастной еще не менее 30 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям.Роковыми стали — удары ножом в шею. «Не менее шести в шею потерпевшей...» - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.И вроде бы на этом весь «кошмар» должен был закончиться, а мужчина раскаяться и вызвать Скорую помощь, но этого не произошло.Преступник хладнокровно пошёл на второй этаж дачного дома и, заверив сожительницу, что всё в порядке, лёг спать.«Утром, увидев труп жертвы, он положил его в тачку и отвёз в летний домик, а затем совместно с сожительницей они завернули тело в покрывало, вынесли за пределы садового участка и бросили в заросли.После этого мужчина вернулся домой, вымыл пол, а тряпки и одежду сжёг...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Фото: pxfuel.com