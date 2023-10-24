Сотрудники Ковровского электромеханического завода сделали из мини-погрузчика Ant-1000 робота для разминирования.

Сотрудники Ковровского электромеханического завода сделали из мини-погрузчика Ant-1000 робота для разминирования. Об этом рассказал в социальной сети ВК.Умельцы прикрепили к рабочей машине гусеницы, ковш, вилы, а также гидравлический молот для уничтожения мин. Получившаяся модель получила название «Шмель».Робот управляется при помощи джойстика. Подчёркивается, что «Шмель» способен выполнять поставленную задачу даже без одной гусеницы.