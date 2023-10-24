20 октября в полицию обратился директор одного из салонов сотовой связи. Он сообщил, что со склада пропали три брендовых смартфона, а из кассы исчезла крупная сумма денег – 180 тысяч рублей.

20 октября в полицию обратился директор одного из салонов сотовой связи. Он сообщил, что со склада пропали три брендовых смартфона, а из кассы исчезла крупная сумма денег – 180 тысяч рублей. Полицейские установили, что преступление совершил 22 летний местный житель. Парень устроился в салон сотовой связи помощником менеджера и проходил стажировку. Подозреваемого задержали, у него