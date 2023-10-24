В Покрове годовщина свадьбы закончилась для «жениха» колонией общего режима
Петушинским районным...
В Покрове годовщина свадьбы закончилась для «жениха» колонией общего режима
Петушинским районным судом вынесен приговор в отношении жителя города Покров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Как стало известно, ночью (12 февраля 2023 года) мужчина со своей супругой отмечали годовщину свадьбы в одном из в ночных клубов Покрова.
Между «женихом» (главой семьи) и посетителем клуба произошёл конфликт из-за того, что осужденный, по мнению последнего, попытался пройти к бару без очереди.
«В ходе возникшего конфликта, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана нож и нанёс 6 ударов в живот, грудь и левое бедро жертвы...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Свидетели кровавой драки отобрали у нападавшего нож и вызвали «Скорую помощь».
К счастью, пострадавший был своевременно доставлен в больницу. И его удалось спасти.
Приговором Петушинского районного суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года (в колонии общего режима).
Уточняется, что приговор в законную силу ещё не вступил.
Фото: pxfuel.com