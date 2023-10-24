Трехкратную олимпийскую чемпионку в лыжных гонках и биатлоне похоронили сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Ей было всего 58 лет.

19 октября скоропостижно ушла из жизни наша землячка, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Резцова.Первые шаги в спортеОлимпийская чемпионка родилась 16 декабря 1964 года в поселке Якимец Гусь-Хрустального района. Отец спортсменки трудился плотником, а мать - почтальоном.Спустя несколько лет семья переехала во Владимир. Там же девочка впервые попробовала себя в спорте – в гимнастике. Однако тренер сразу сказал, что у Резцовой есть выносливость, но вот гибкости не хватает. И посоветовал сменить дисциплину.В шестом классе в школе, где училась Анфиса, открыли лыжную секцию. С этого началась ее спортивная карьера. Юная спортсменка брала медали на городских турнирах и даже выиграла первенстве Владимирской области.Через год лыжницу заметил тренер «Динамо». Начались серьезные тренировки. Впоследствии Резцова дошла до уровня сборной.В 1985 году она впервые стала чемпионкой мира. А через три года – Олимпийской чемпионкой.В 1990 году спортсменка решила перейти в биатлон. Сделала она это очень удачно: уже в 1992-м стала первой в истории олимпийской чемпионкой в этой дисциплине.Победа на Чемпионате мира в Австрии в 1999 году в составе российской команды стала завершающей в её карьере.Связь с родинойСпортсменка поддерживала связь с​ родным регионом, иногда приезжала на соревнования в качестве почетного гостя. Жители нашей области всегда болели за нее и очень гордились знаменитой землячкой.«Как-то Анфиса Анатольевна приехала к нам на чемпионат области во Владимир. Это был вроде 1998–й. Мне тогда было 11 лет», - вспоминает племянник спортсменки, корреспондент канала «Матч» Андрей Романов в своем телеграм-канале.Будущий журналист боролся за место уже за десяткой. Резцова почти полтора километра гнала школьника к финишу. По дороге он даже потерял палку, но назад не повернул, «потому что позади была Она».«Тогда это был перелом в моей жизни. Лыжника достойного из меня не вышло. Но я уяснил один важный закон - чтобы чего-то добиться и кем-то стать, надо пахать. Очень благодарен великой Анфисе Анатольевне за мотивацию и вдохновение», - написал Романов.Анфису Резцову прохоронили сегодня, 24 октября, на Троекуровском кладбище в Москве. Чемпионке было 58 лет. У нее остались четыре дочери.Достижения Анфисы РезцовойВ лыжных гонаках:- чемпионка Олимпийских игр (1988 г. - в эстафете 4x5 км);- серебряный призер Олимпийских игр (1988 г. - на дистанции 20 км);- трехкратная чемпионка мира (1985, 1987, 1999гг. - в эстафете 4х5 км);- двукратный серебряный призер чемпионата мира (1987 г., на пять км классикой и 20 км).В биатлоне:- двукратная чемпионка Олимпийских игр (1992 г. - в спринте, 1994 г. - в эстафете 4x7,5 км);- бронзовый призер Олимпийских игр (1992 г. - в эстафете 4x7,5 км);- серебряный призер чемпионата мира (1992 г. - в командной гонке 7,5 км);- двукратная обладательница Кубка мира (1991/92, 1992/93 гг.);— шестикратная победительница этапов Кубка мира.