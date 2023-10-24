Владимирская спортсменка Маргарита Власова вернулась с бронзой с Российского Чемпионата по...

Владимирская спортсменка Маргарита Власова вернулась с бронзой с Российского Чемпионата по бодибилдингу.Красота невероятной силы в сюжете Александры Лебедиковой.Золотой купальник и ангельские крылья. На спортивной сцене - тридцатидвухлетняя Маргарита Власова. Бодибилдингом девушка начала заниматься два года назад. С тех пор он стал неотъемлемой частью ее жизни. Сегодня Марго следит за всеми "нововведениями" в "тяжелом спорте". В том числе за появлением новых категорий. На чемпионате России по бодибилдингу в Ульяновске девушка заняла третье место в новом "разряде".Маргарита Власова, бодибилдерша:- Я участвовала в новой категории "Артистик модель". Она предполагает не только раунд "Спортивное тело", но и второй раунд с минутой артистической подачи, скажем так.Чтобы добиться ощутимых результатов, пришлось не мало потрудиться - рассказывает Марго. Больше всего в первое время девушку расстраивало непонимание окружающих.Маргарита Власова, бодибилдерша:- Когда я начала заниматься спортом и начались первые успехи, перемены в теле и люди начали говорить : "Фу, зачем это? Ты будешь похожа на мужчину. Или близкие, например бабушка думала, что я стану как Арнольд Шварценеггер - примерно так я буду выглядеть только в красном купальнике на сцене.Но "перекачаться" можно только в том случае, если придерживаться неправильного режима - говорит тренер Маргариты Ольга Гончарова. По ее мнению, все должно быть "в меру". И количество тренировок - у бодибилдеров их обычно около пяти в неделю, и качество продуктов. Грамотно составленное расписание помогает "не навредить" организму.Ольга Гончарова, тренер:-Любой спорт когда не думают, когда преувеличивают возможности человека - может навредить. Поэтому у многих есть плохие впечатления. То есть вот мифы - они не просто так пришли.//Еда должна быть здоровая. В ней должно быть все: и белки, и жиры, и углеводы. Нельзя убирать ..только углеводы, не есть каши, например. Нельзя убрать жир. То есть это все нам жизненно необходимо.Маргарита Власова, бодибилдерша:- Само ощущение важно. То есть если ты в душе себя видишь иначе, вообще в принципе ты себя ощущаешь иначе, а тело не соответствует этой реалии, то нужно менять. Друзья поддерживали. Близкие, друзья, но больше всех муж. Со мной ездил на соревнования муж. Он был и массажистом личным, и тренером в эти моменты. Ну то есть это большой труд.Большого труда стоила не только физическая подготовка к соревнованиям, но и моральная. В этом зале Марго училась самопрезентации и позированию. На первый взгляд простые движения требуют максимальной концентрации и напряжения, а еще - нужного уровная самооценки. Отрепетировать "качественную" проходку спортсменке помог хореографический опыт. В прошлом Маргарита - эстрадный танцор. Однако , по словам девушки, даже самым уверенным в себе атлетам выход на сцену дается непросто.- Самооценка поднимается тогда, когда девушка, женщина себе нравится. А когда она себе нравится? Когда у нее красивое тело. Мы пришли в зал, поработали над ее телом и она стала еще более уверенной в себе, правда?- Нет, ну все равно страшно. Это такой спорт, где мало того, что тебя судят по внешности. Судят твое тело очень четко - сравнивают с другими - ну это сложно.- Вот здесь нужно отключиться, включить в голове или в наушниках пока это возможно любимую музыку, которая тебя вдохновляет, надеть мысленно на себя корону и выйти с такой подачей, чтобы вопросов не было.Маргарита планирует и дальше покорять спортивную публику, завоевывая новые награды и устанавливая собственные рекорды. Но.. с небольшим перерывом на декрет...Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир