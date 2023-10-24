Владимирские львицы покоряют Высшую лигу чемпионата России по баскетболу. Первое место, пять...

"Владимирские львицы" покоряют Высшую лигу чемпионата России по баскетболу.Первое место, пять побед из шести.Команда Владимирского государственного университета впервые в третьем по значимости дивизионе в профессиональном женском баскетболе, - уточняет пресс-служба клуба. В чемпионате 10 команд, с 11-ю очками "львицы" опережают соперников на два очка. В двух встречах наши девушки взяли верх над чебоксарской "ЧГУ-Атлантой", затем дважды обыграли челябинскую "Славянку" и один раз оренбургскую "Надежду-2" (в следующей игре, правда, уступив соперницам 7 очков). Следующие два сражения "Владимирские львицы" проведут дома - с клубом "Динамо" из Новосибирска - 18 и 19 ноября. Победитель Высшей лиги сможет побороться за победу в Супер-лиге - второй по значимости на профессиональной арене. Болеем за наших!