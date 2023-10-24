Владимирские львицы покоряют Высшую лигу чемпионата России по баскетболу.
Первое место, пять...
"Владимирские львицы" покоряют Высшую лигу чемпионата России по баскетболу.
Первое место, пять побед из шести.
Команда Владимирского государственного университета впервые в третьем по значимости дивизионе в профессиональном женском баскетболе, - уточняет пресс-служба клуба. В чемпионате 10 команд, с 11-ю очками "львицы" опережают соперников на два очка. В двух встречах наши девушки взяли верх над чебоксарской "ЧГУ-Атлантой", затем дважды обыграли челябинскую "Славянку" и один раз оренбургскую "Надежду-2" (в следующей игре, правда, уступив соперницам 7 очков). Следующие два сражения "Владимирские львицы" проведут дома - с клубом "Динамо" из Новосибирска - 18 и 19 ноября. Победитель Высшей лиги сможет побороться за победу в Супер-лиге - второй по значимости на профессиональной арене. Болеем за наших!