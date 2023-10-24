Владимирской таможней с начала 2023 года взыскано 489 млн рублей в федеральный бюджет. Об этом...

Владимирской таможней с начала 2023 года взыскано 489 млн рублей в федеральный бюджет.Об этом информирует пресс-служба Владимирской таможни.В доходную часть федерального бюджета из Владимирской таможни за 9 месяцев 2023 года поступило 489 млн рублей.Это результат проверочных мероприятий - таможенного контроля после выпуска товаров.Сообщается, что с начала 2023 года возбуждено 17 уголовных дел по фактам «контрабанды сильнодействующих веществ», «материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники», «контрабанды стратегически важных ресурсов (леса)», «незаконного образования юридического лица» и «совершения валютных операций с использованием подложных документов».Также отмечается, что возбуждено 1,5 тысяч дел об административных правонарушениях: недостоверное декларирование товаров, нарушения валютного законодательства и пр.«Во взаимодействии с другими правоохранительными структурами изъято 100 тысяч пачек сигарет, реализуемых без соответствующей маркировки. Также выявлено 37 000 единиц контрафактных товаров (одежда, обувь, чулочно-носочная продукция, кассеты для бритья)...» - рассказали в пресс-службе Владимирской таможни.Фото: pxfuel.com