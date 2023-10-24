Владимирскую область накроет скандинавский антициклон и «предзимье».
В Центральной России...
Владимирскую область накроет скандинавский антициклон и «предзимье».
В Центральной России ожидается так называемый «волновой антициклон». Ливневые осадки начнут переходить в смешанные состояния, то есть к дождю станет "примешиваться" снег.
А к концу текущей недели ожидаются интенсивные (уже "полноценные") снегопады, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Для издания «Лента.ру» он уточнил, что мы вступаем в «предзимье»: в течение суток будет похолодание 0… -5°C мороза.
25 и 26 октября скандинавский антициклон подарит жителям Владимирской области «передышку» от проливных дождей, но ночами начнет ощутимо подмораживать.
В течение дня (25 октября) во Владимире (и по области) возможен снег. Отметим, что утром (до 12:00 дня) будет держаться -2°C. Далее станет чуть теплее - 0°C.
Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба. Влажность воздуха — высокая, до 86%. Ветер — северо-западный, до 2 метров в секунду.
Ночью температура опустится до -5°C.
Народный прогноз погоды на 25 октября:
«Яркие звезды – к морозу, тусклые – к оттепели»;
«Горизонт кажется близким – к ясной погоде»;
«Северный ветер предвещает холод, южный – тепло».
Фото: pxfuel.com