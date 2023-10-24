Владимирскую область накроет скандинавский антициклон и «предзимье». В Центральной России...

Владимирскую область накроет скандинавский антициклон и «предзимье».В Центральной России ожидается так называемый «волновой антициклон». Ливневые осадки начнут переходить в смешанные состояния, то есть к дождю станет "примешиваться" снег.А к концу текущей недели ожидаются интенсивные (уже "полноценные") снегопады, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.Для издания «Лента.ру» он уточнил, что мы вступаем в «предзимье»: в течение суток будет похолодание 0… -5°C мороза.25 и 26 октября скандинавский антициклон подарит жителям Владимирской области «передышку» от проливных дождей, но ночами начнет ощутимо подмораживать.В течение дня (25 октября) во Владимире (и по области) возможен снег. Отметим, что утром (до 12:00 дня) будет держаться -2°C. Далее станет чуть теплее - 0°C.Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба. Влажность воздуха — высокая, до 86%. Ветер — северо-западный, до 2 метров в секунду.Ночью температура опустится до -5°C.Народный прогноз погоды на 25 октября:«Яркие звезды – к морозу, тусклые – к оттепели»;«Горизонт кажется близким – к ясной погоде»;«Северный ветер предвещает холод, южный – тепло».Фото: pxfuel.com