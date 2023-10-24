Во Владимире подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и семейного кино «Киноперемена».

Во Владимире подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и семейного кино «Киноперемена». Об этом сообщила регионального правительства.Так, победителем в номинации «Анимационный фильм» стала картина режиссёра Романа Артемьева «Кощей. Похититель невест». Лучшим художественным фильмом назвали работу Филиппа Абрютина «Звёзды мне укажут путь». Кроме того, лента режиссёра Ирины Обидовой «Тысяча дешёвых зажигалок» получила специальный приз губернатора Владимирской области.Примечательно, что фильмы оценивало жюри, состоящее из детей. Ребята вручали награды победителям.Всего же в мероприятиях фестиваля «Киноперемена» приняли участие более 10 тыс. зрителей. В частности, на церемонии закрытия присутствовали любимые артисты России Наталья Варлей, Ирина Купченко, Ольга Прокофьева и Валерий Баринов.