Профилактическое мероприятие «Пристегнись!» прошло на дорогах города

Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма продолжают во Владимирской области: 24 октября сотрудники ГИБДД совместно с «Родительским патрулем» провели рейд и проверили, как водители перевозят юных пассажиров.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, за девять месяцев этого года на дорогах Владимира произошло 2 ДТП, в которых серьезно пострадали пассажиры.Сегодня сотрудники ГИБДД беседовали с водителями и детьми, напоминая им, как важно соблюдать правила ПДД. Каждому водителю вручали сувенир – памятку по ПДД, сделанную руками учеников лицея № 17.Отмечается, что большинство водителей ответственно подходит к перевозке детей, однако в ходе рейда был зафиксирован один случай перевозки ребенка младше 7 лет без детского кресла. Теперь водителю грозит штраф 3 тысячи рублей.Напомним, в ДТП во Владимирской области за прошедшую неделю.