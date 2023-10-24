Во Владимирской области семья выиграла дело у туроператора, который не организовал трансфер из...

Во Владимирской области семья выиграла дело у туроператора, который не организовал трансфер из отеля в аэропорт.И если бы у семьи не было «лишних» денег на дополнительные билеты, то неизвестно — чем бы эта история могла закончиться.Как рассказали в пресс-службе Гусь-Хрустального городского суда, 5 декабря 2022 года через турагента мужчина приобретен тур в Шри-Ланку, в стоимость которого входили проживание, перелет и трансфер на троих человек (истца и его детей).Отмечается, что все услуги были полностью оплачены.Из-за несвоевременной подачи трансфера (из отеля в аэропорт), семья опоздала на обратный рейс до Москвы, в связи с чем не смогла воспользоваться услугой по перелету.Истец был вынужден самостоятельно приобрести авиабилеты для себя и членов своей семьи за 113 046 рублей.«… Услуга по обратной перевозке из Шри-Ланки в Россию, стоимость которой 87 564,33 рублей, не была оказана. Из-за этого были нарушены его права, как потребителя. В связи с чем он просил взыскать данные денежные средства с ответчика, а также взыскать убытки - 113 046 руб., понесенные на приобретение трех билетов для возвращения домой, компенсацию морального вреда - 60 000 руб., неустойку в размере 3% от стоимости не оказанной услуги за каждый день просрочки...» - пояснили в пресс-службе Гусь-Хрустального городского суда.Сообщается, что в ходе судебного разбирательства туроператор не представил доказательств отсутствия своей вины.Как итог: с ответчика в пользу семьи взысканы убытки - 113 046 рублей, стоимость не оказанной услуги по договору - 87 564 руб. 33 коп., неустойка - 87 564 руб. 33 коп., компенсация морального вреда - 30 000 рублей, штраф - 159 087 рублей 33 коп., а также в доход местного бюджета государственная пошлина - 6 381 рубль 75 коп.Фото: pxfuel.com