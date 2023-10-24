Во Владимирской области свидание с незнакомцем для жительницы Гороховецкого района обернулось...

Во Владимирской области свидание с незнакомцем для жительницы Гороховецкого района обернулось кражей украшений.Выяснилось, что в августе 34-летний обвиняемый (из Нижегородской области) познакомился на улице с 44-летней местной жительницей, которая впоследствии пригласила мужчину к себе в гости.После визита нового знакомого женщина не обнаружила дома шкатулку, в которой хранились различные украшения из серебра. Всего - на 10 000 рублей.«После обращения потерпевшей в полицию личность и местонахождение злоумышленника были оперативно установлены. Безработный и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина был задержан на территории Республики Татарстан…» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Как итог: шкатулку с украшениями мужчина всё же добровольно вернул и признался в содеянном.В данный момент фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).Фото: pxfuel.com