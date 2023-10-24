Ушла из жизни депутат Совета народных депутатов Киржачского района Лидия Соснягова.

Ушла из жизни депутат Совета народных депутатов Киржачского района Лидия Соснягова. Она умерла 23 октября в возрасте 79 лет. Об этом рассказала районной администрации.Лидия Владимировна родилась в 1944 году в деревне Бехтерево Владимирской области. Она окончила Ивановский химико-технологический институт, работала на текстильном комбинате и в Киржачском производственном шёлковом объединении. Лидия Соснягова возглавляла профком, заслужила почётное звание «Ветеран труда».«В памяти всех, кто знал Лидию Владимировну Соснягову, она останется глубоко порядочным, честным и неравнодушным человеком», – говорится в сообщении пресс-службы.