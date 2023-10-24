До конца текущего года в поселке Балакирево Александровского района планируется открыть новую поликлинику.

До конца текущего года в поселке Балакирево Александровского района планируется открыть новую поликлинику. Об этом сообщила Минздрава Владимирской области.Модульную конструкцию под будущее медицинское учреждение уже установили. Сооружение было возведено по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» и обошлось в 28,7 млн рублей.Новая поликлиника будет обслуживать около 8,5 тыс. жителей близлежащих населённых пунктов. Граждане смогут попасть к терапевтам, стоматологам и акушерам-гинекологам. Кроме того, здесь начнёт функционировать дневной стационар, рассчитанный на 14 человек.