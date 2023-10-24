Во Владимирской области выбирают место для памятной стелы «Город трудовой доблести». Власти...

Во Владимирской области выбирают место для памятной стелы «Город трудовой доблести».Власти областного центра подыскивают место для установки памятной стелы «Город трудовой доблести». Указ о присвоении этого звания Владимиру, напомню, был подписан 11 сентября.Вариантов размещения 7: площадь Победы, патриотический сквер на Октябрьском проспекте, центр города, территория у ДТЮ или у Центрального парка, улица Тракторная и один из автомобильных въездов во Владимир. На прошлой неделе в мэрии прошла встреча с представителями «Российского военно-исторического общества», архитекторами и скульпторами, которые будут работать над концепцией стелы. Как правило, монументы в разных городах идейно схожи и представляют собой композицию из доминанты - шпиля, и других элементов, иллюстрирующих трудовые достижения города - носителя звания. Как только будет найдено подходящее место, специалисты начнут работу над макетом.