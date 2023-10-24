Во Владимирской области житель Красной Горбатки выращивал возле своего дома коноплю. Летом...

Во Владимирской области житель Красной Горбатки выращивал возле своего дома коноплю.Летом текущего (2023) года мужчина вырастил на придомовой территории несколько кустов конопли (растения рода Cannabis).Впоследствии он собрал листья, высушил их и хранил в помещениях теплицы, а также сарая.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.29 августа 2023 года в ходе осмотра места сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты наркотикосодержащие части растений и наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой (в высушенном виде) около 436 грамм.В итоге заместителем прокурора Селивановского района было утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Красной Горбатки.Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ («незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств… , совершенное в крупном размере»).Уточняется, что уголовное дело направлено в Селивановский районный суд.Фото: pxfuel.com