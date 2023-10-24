Также ожидается поступление еще 275 тысяч доз. На данный момент план вакцинации взрослых выполнен на 26%, детей – на 50%, об этом рассказал министр здравоохранения Артем Осипов на заседании 23

Также ожидается поступление еще 275 тысяч доз. На данный момент план вакцинации взрослых выполнен на 26%, детей – на 50%, об этом рассказал министр здравоохранения Артем Осипов на заседании 23 октября, об итогах которого сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Министр настоял, что главам муниципальных образований необходимо сделать все, чтобы как можно больше владимирцев привились.