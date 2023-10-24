Возбуждено уголовное дело по факту возможного убийства во Владимире приезжего из Нижнего...

Возбуждено уголовное дело по факту возможного убийства во Владимире приезжего из Нижнего Новгорода.Следственными органами регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по сообщению о безвестном исчезновении 19-летнего жителя Нижнего Новгорода по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По предварительным данным, Асоян Алик Суренович 12.01.2004 года рождения в конце сентября 2023 года, имея при себе документы и мобильный телефон, приехал во Владимир, откуда к месту жительства в Нижний Новгород не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено.Приметы пропавшего: рост: 170 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы чёрные. Был одет: чёрная куртка, тёмно-синие брюки с белыми полосками, чёрные кроссовки. С собой: чёрная сумка.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом просим обратиться в Октябрьский межрайонный следственный отдел по телефонам:8 (4922) 472924,8 (4922) 472926,8 905 649 12 12.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.