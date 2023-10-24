Профминимум стремительно ворвался в школьную жизнь.

Профминимум стремительно ворвался в школьную жизнь. Не все успевают влиться в новую реальность, но осознавать происходящее и взять всю пользу — очень важно для успешных результатов детей и эффективной работы педагогов.Владимирских педагогов, школьников и их родителей приглашают в телеграм-канал , посвященный курсу профориентационных занятий «Россия — мои горизонты».Занятия профориентационного курса «Россия – мои горизонты» проходят каждый четверг во всех российских школах. Курс стартовал с нового учебного года как внеурочная деятельность профориентационного минимума, который внедрил Минпросвещения России на базе Всероссийского проекта «Билет в будущее» в школах страны для школьников 6–11 классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью.Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Региональным оператором является Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой. Цифровая платформа проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ruАвторский коллектив обоих проектов — опытные специалисты по профориентации подростков, в том числе кандидаты педагогических наук, эксперты от различных отраслей экономики, психометрики, психологи, методисты. Свой многолетний опыт работы они объединили, чтобы создать занятия курса, адаптированные под психологию и интересы разных возрастных групп. Школы, участвующие в проекте «Билет в будущее», имеют дополнительные возможности обучения на платформе проекта в своих личных кабинетах: доступ к большему количеству материалов о профессиях, диагностикам.Тематический канал в мессенджере Telegram создан для эффективной работы педагогов, успешных результатов детей и родителей, которые хотят узнать больше о глобальном обновлении профориентационной работы в школах. Новый ресурс анонсирует занятия курса «Россия — мои горизонты», отвечает на вопросы, делится советами по организации работы педагога-навигатора, публикует полезные материалы, методические рекомендации, анонсы мероприятий и новости.