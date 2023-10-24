Участковый уполномоченный, капитан полиции Алексей Клочанюк набрал наибольшее число голосов в конкурсе «Народный участковый»
Участковый уполномоченный, капитан полиции Алексей Клочанюк набрал наибольшее число голосов в конкурсе «Народный участковый». Теперь вязниковский участковый будет представлять Владимирскую область во время проведения федерального конкурса.
«Вязниковский "Анискин" очень смелый человек. За время службы спас из горящих домов двух земляков. За отвагу и самоотверженность он награжден медалью "За смелость во имя спасения"», — рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.