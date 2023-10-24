Участковый уполномоченный, капитан полиции Алексей Клочанюк набрал наибольшее число голосов в конкурсе «Народный участковый»

Участковый уполномоченный, капитан полиции Алексей Клочанюк набрал наибольшее число голосов в конкурсе «Народный участковый». Теперь вязниковский участковый будет представлять Владимирскую область во время проведения федерального конкурса.«Вязниковский "Анискин" очень смелый человек. За время службы спас из горящих домов двух земляков. За отвагу и самоотверженность он награжден медалью "За смелость во имя спасения"», — рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.