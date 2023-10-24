Виктория Боня уже не скрывает своего нового бойфренда. Что известно об избраннике звезды ТВ?

Виктория Боня уже не скрывает своего нового бойфренда. Что известно об избраннике звезды ТВ?Телеведущая и блогер Виктория Боня не так давно раскрыла свои "тайные" отношения. Парень, который младше Виктории на 13 лет, еще до встречи со звездой "Дома-2", состоял в браке. Как утверждает Боня в своем аккаунте в соцсети, для нее было важно, чтобы "ее избранник сам сделал выбор".Однако на днях всплыли интересные слухи по поводу новых отношений звезды "Дома-2". По неподтвержденной информации, как сообщает блогер Антон Суворкин на своем YouTube-канале "Anton S Live", новый бойфренд Виктории Бони "середнячок по московским меркам". О его "обеспеченности" якобы говорит только сама Боня. Еще одна "пташка" Антона Суворкина сообщила, что парень Виктории Бони, по слухам, настоящий "объюзер, который жестко ограничивал свою жену даже в косметике и одежде". При этом Таисия Василешникова (жена Гасанова) заявила журналистам, что они до сих пор состоят с Русланом в официальном браке.В противовес домыслам, бойфренд Виктории Бони Руслан Гасанов признался: «Я был рожден любить Вику». Однако и на эти аргументы вездесущие "пташки" Антона Суворкина утверждают, что, мол все это ради пиара. Отношения затеяны только ради взаимной "раскрутки", – утверждаю подписчики канала"Anton S Live". И даже приводят некие "доказательства", связанные с необычайной ныне активностью Руслана в соцсетях, которой он доселе не занимался.