Рядом со зданием вокзала появилась комфортная зона отдыха.

Рядом со зданием вокзала появилась комфортная зона отдыха.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории Южного речного вокзала. Пассажиры могут с комфортом отправиться в круизы в разные города и совершить прогулки на городском речном электротранспорте, написал градоначальник в своем .По его словам, с начала навигации возрожденный Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов, на которых находились 13 тысяч путешественников. С причала вокзала совершили более трех тысяч поездок по городскому речному маршруту "ЗИЛ – Печатники".У вокзала благоустроена набережная протяженностью 500 метров. Организовано пять причальных зон для круизных теплоходов, прогулочных катеров и регулярного электротранспорта.Вдоль набережной обустроили комфортную зону отдыха, установили современное ограждение, более 70 фонарей, 200 лавочек и малых архитектурных форм. Зону отдыха украсили деревья, газоны и кустарники"Реализация проекта позволила создать еще одно качественное общественное пространство у воды на юге Москвы", – подчеркнул Собянин.За летний сезон Северный и Южный речные вокзалы 1,3 миллиона человек. Причалы приняли и отправили около тысячи судов. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Казань, Тверь, Кострома, Нижний Новгород, Рязань и село КонстантиновоВ столице 20 июня круглогодичный маршрут по Москве-реке. Между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" курсируют восемь электросудов.