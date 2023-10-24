За пьяную езду жителя Владимирской области приговорен к исправительным работам и конфискации...
За пьяную езду жителя Владимирской области приговорен к исправительным работам и конфискации автомобиля.
Судогодским райсудом установлено, что ранее постановлением мирового судьи подсудимому было назначено наказание в виде административного ареста на 12 суток. Однако он все рано, не имея права управления транспортными средствами, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.
Учитывая смягчающие обстоятельства (признание вины, раскаяние в содеянном) виновному назначили в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Автомобиль подсудимого конфискован в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
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