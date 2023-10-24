За пьяную езду жителя Владимирской области приговорили к исправительным работам и конфискации...

За пьяную езду жителя Владимирской области приговорили к исправительным работам и конфискации автомобиля.Судогодским райсудом установлено, что ранее постановлением мирового судьи подсудимому было назначено наказание в виде административного ареста на 12 суток. Однако он все рано, не имея права управления транспортными средствами, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Учитывая смягчающие обстоятельства (признание вины, раскаяние в содеянном) виновному назначили в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.Автомобиль подсудимого конфискован в доход государства.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com