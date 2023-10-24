По обвинению в незаконном производстве особо крупной партии наркотиков перед судом предстанет житель Владимирской области.

По обвинению в незаконном производстве особо крупной партии наркотиков перед судом предстанет житель Владимирской области. Об этом сообщила региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что фигурант состоял в преступной группе. Подельники купили несколько зданий в деревне Сажино Ковровского района и оборудовали в них нарколаботорию и хранилище.Нелегальное производство было пресечено осенью прошлого года. Тогда стражи порядка изъяли свыше 163 кг наркотиков.Возбужденное в отношении мужчины уголовное дело уже направлено во Владимирский областной суд. Дела ещё троих фигурантов рассмотрят в Коврове.