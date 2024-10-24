Дороги в двух крупных населенных пунктах Кольчугинского района – поселке Бавлены и селе Большое Кузьминское – отремонтировали в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Владупрадора. В

Дороги в двух крупных населенных пунктах Кольчугинского района – поселке Бавлены и селе Большое Кузьминское – отремонтировали в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Владупрадора. В Бавленах, где проживают около 7 000 жителей, отремонтировали улицы Рачкова и Центральная. Всего обновили асфальт на 850 метрах дороги. В селе Большое Кузьминское заменили 300 метров асфальта по проезду