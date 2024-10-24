Дороги в двух крупных населенных пунктах Кольчугинского района – поселке Бавлены и селе Большое Кузьминское – отремонтировали в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Владупрадора. В
<a href="https://33live.ru/novosti/24-10-2024-v-kolchuginskom-rajone-otremontirovali-dorogi-v-krupnyx-poselkax.html" target="_blank">В Кольчугинском районе отремонтировали дороги в крупных поселках</a> - Дороги в двух крупных населенных пунктах Кольчугинского района – поселке Бавлены и селе Большое Кузьминское – отремонтировали в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Владупрадора. В
[url=https://33live.ru/novosti/24-10-2024-v-kolchuginskom-rajone-otremontirovali-dorogi-v-krupnyx-poselkax.html]В Кольчугинском районе отремонтировали дороги в крупных поселках[/url] - Дороги в двух крупных населенных пунктах Кольчугинского района – поселке Бавлены и селе Большое Кузьминское – отремонтировали в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Владупрадора. В