Очевидцы делятся кадрами аварии на трассе в Кольчугинском районе у деревни Ельцино. Фура горит, легковушка разбита вдребезги.

Очевидцы делятся кадрами с места аварии на трассе в Кольчугинском районе у деревни Ельцино, где в результате лобового столкновения загорелась фура, а легковой автомобиль разбит вдребезги. О пострадавших в результате аварии не сообщается. На данный момент информация уточняется.(фото Владимирские автомобилисты)