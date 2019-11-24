Примите искренние поздравления с самым тёплым, светлым и трогательным праздником – Днём матери!

Примите искренние поздравления с самым тёплым, светлым и трогательным праздником – Днём матери!Для каждого из нас мама – самый близкий и любимый человек. Именно она помогает нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, бескорыстно отдает все свои силы, заботу и нежность. Сколько бы ни было нам лет, мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребёнку, и взрослому.Во Владимире живут замечательные женщины-матери: красивые, добрые, заботливые. Им удается совмещать профессиональные обязанности с домашними хлопотами, оставаясь при этом внимательными и любящими мамами, для которых самыми важными и дорогими людьми на свете всегда будут их дети. Предстоящий праздник – прекрасный повод собраться в семейном кругу и сказать своим мамам самые тёплые слова любви и благодарности.Низкий вам поклон, дорогие наши мамы! От души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят уют, мир и гармония!Глава администрации города Владимира Глава города ВладимираА.С. Шохин О.А. Деева