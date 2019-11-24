Проект строительства моста через реку Лена в Якутии заинтересовал сразу нескольких потенциальных инвесторов, сообщил вице-премьер Максим Акимов в субботу в кулуарах XIX съезда партии Единая Россия.

Проект строительства моста через реку Лена в Якутии заинтересовал сразу нескольких потенциальных инвесторов, сообщил вице-премьер Максим Акимов в субботу в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия".По его словам, скорее всего, инвестор будет определен в результате конкурса, который объявят сразу после окончательного определения схемы финансирования проекта. "Желающие есть", — добавил Акимов, слова которого приводит ТАСС.Что же касается начала строительства, вице-премьер сказал, что тендер будет объявлен, как только правительство определит структуру финансирования, в том числе источник по федеральному гранту.Стоимость строительства моста, по предварительным расчетам, может составить 83 миллиарда рублей. Проект предполагается реализовывать на условиях государственно-частного партнерства.Акимов, который также является председателем совета директоров РЖД, сообщил также, что совет директоров госкомпании не планирует ограничивать ее в объеме инвестиций в строительство объектов в морских портах.Ранее ФАС предлагала РЖД отказаться от таких инвестиций, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.