Продюсер Бари Алибасов сделал неожиданное заявление. Он рассказал, что несколько лет назад он хотел пожениться на Софии Ротару.

Продюсер Бари Алибасов сделал неожиданное заявление. Он рассказал, что несколько лет назад он хотел пожениться на Софии Ротару.Алибасов утверждает, что знаменитости планировали создать семью. В какой-то момент их отношения были разрушены."У нас был период, когда мы с Соней хотели пожениться, создать семью. Если бы была возможность – я бы хотел с Соней в Москве пересечься. Я в медийном пространстве ненавижу находится. Не читаю газет, интернета – позвони мне, пожалуйста, когда Соня приедет. Поговорю с ней", – цитирует знаменитость сайт "Комсомольская правда". Кроме того, Алибасов призвал не принимать во внимание антироссийскую риторику Ротару. Продюсер считает, что между политической позицией певицы и ее работой на сцене нет никакой связи.Напомним, ранее юморист Владимир Винокур вступился за певицу. Он отметил, что смешивать творчество Софии Ротару с политикой неимоверно глупо."Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда", – цитирует Владимира Винокура СМИ. По его словам, у таких исполнителей, как София Ротару, не бывает возраста.