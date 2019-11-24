Певица выступила на концерте Игоря Крутого в Минске в платье с прозрачной вставкой. Кадр из Беларуси, на котором видна небольшая наколка, Ани Лорак опубликовала в Сториз своего Инстаграма.

Певица выступила на концерте ИгоряКрутого в Минске в платье с прозрачной вставкой. Кадр изБеларуси, на котором видна небольшая наколка, Ани Лорак опубликовала в Сторизсвоего "Инстаграма".Далеко не все поклонники, знают отом, что у звезды есть татуировка. Как правило, наряды скрываютрисунок на теле Ани Лорак. На сей раз она решила продемонстрировать наколку.Расположена туту-бабочка в довольноинтимном месте: на ребрах под грудью. К слову, впервые о наколке Ани Лоракзаговорили в начале лета, когда певица продемонстрировала ее на съемках клипа"Я тебя ждала". Многие предположили, что картинка временная, но они ошибались.Материал дополняется