Певица выступила на концерте Игоря
Крутого в Минске в платье с прозрачной вставкой. Кадр из
Беларуси, на котором видна небольшая наколка, Ани Лорак опубликовала в Сториз
своего Инстаграма.
Певица выступила на концерте Игоря
Крутого в Минске в платье с прозрачной вставкой. Кадр из
Беларуси, на котором видна небольшая наколка, Ани Лорак опубликовала в Сториз
своего "Инстаграма".
Далеко не все поклонники, знают о
том, что у звезды есть татуировка. Как правило, наряды скрывают
рисунок на теле Ани Лорак. На сей раз она решила продемонстрировать наколку.
Расположена туту-бабочка в довольно
интимном месте: на ребрах под грудью. К слову, впервые о наколке Ани Лорак
заговорили в начале лета, когда певица продемонстрировала ее на съемках клипа
"Я тебя ждала". Многие предположили, что картинка временная, но они ошибались.
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