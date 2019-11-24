Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием автобуса в Калининграде. Водитель маршрутного транспортного средства не справился с управлением и выехал на тротуар, после чего врезался в цветочный киоск. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 22 ноября, на пересечении Черняховского и Горького в Калининграде.На записи видно, как водитель автобуса не справился с управлением и выехал на тротуар, после чего врезался в цветочный киоск.В результате инцидента пострадали три человека – продавец и двое прохожих. Последние, после осмотра в больнице были отпущены на амбулаторное лечение, а работник торговли остается в стационаре, об этом, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции, сообщают местные СМИ.