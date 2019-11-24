Британский премьер Борис Джонсон после недавнего интервью на радио ВВС вновь заявил, что фактов вероятного влияния России на референдум о Brexit нет. На прошедших предвыборных дебатов он сравнил такие утверждения с мифом о Бермудском треугольнике.

Британский премьер Борис Джонсон после недавнего интервью на радио ВВС вновь заявил, что фактов вероятного влияния России на референдум о Brexit нет. На прошедших предвыборных дебатов он сравнил такие утверждения "с мифом о Бермудском треугольнике".Во время дебатов с участием премьер-министра Бориса Джонсона одним из первых прозвучал вопрос о так называемом "русском досье" — секретном докладе парламентской комиссии о якобы имевшем место российском вмешательстве в референдум о Brexit. Джонсон заявил, что никакого вмешательства не было."Все эти теории — ерунда вроде Бермудского треугольника. Такая же ерунда, как и предположение о том, что результаты референдума, на котором почти 17,5 миллиона человек проголосовали за выход из Евросоюза, были каким-то образом подделаны, искажены, несправедливы и должны быть аннулированы", — подчеркнул премьер-министр Великобритании.Дебаты проходили в английском городе Шеффилд. Население здесь расколото. 51% голосовал за выход из Евросоюза, 49% — против. Лидер крупнейшей оппозиционной партии – лейбористов — Джереми Корбин, опасаясь растерять электорат, заявил, что в вопросе о Brexit он и не "против", и не "за"."Во-первых, мы договоримся с Евросоюзом о заслуживающем доверия соглашении для выхода. Во-вторых, мы поставим это соглашение наряду с вариантом "остаться в ЕС" на референдум. Моя роль и роль правительства будут заключаться в том, чтобы провести референдум справедливо, и мы подчинимся результату", — сказал Корбин.Ему приписывают тайный сговор с шотландскими националистами, которые собираются провести повторный референдум о независимости. Их лидер Никола Стерджен дала понять, что рассчитывает на такой вариант."Я никогда не встану на сторону правящей партии. Но если Джереми Корбин хочет поддержки со стороны Шотландской национальной партии, думаю, люди вряд ли удивятся, если я попрошу его уважать право народа Шотландии выбирать свое будущее", — отметила Стерджен.Четвертая сила — либеральные демократы — предлагает вообще отменить Brexit. У партии — новый молодой лидер Джо Свинсон."У людей есть шанс проголосовать за партию, которая хочет остаться в Евросоюзе, за кандидата, который хочет остановить Brexit, потому что если не сделать этого сейчас, то второй такой возможности уже не будет", — уверен Свинсон.Правящие консерваторы, по опросам, сейчас лидируют — за них готовы проголосовать больше 40% избирателей. Но если ни одна партия не получит большинства в парламенте, то остается классический вариант из басни про лебедя, рака и щуку. И если говорить о Brexit, то воз будет и поныне там.