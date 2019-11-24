В чемпионате Англии по футболу состоялся центральный матч 13-го тура. Манчестер Сити принимал на домашней арене лондонский Челси. Команды расположились в турнирной таблице рядов, аристократы опережали команду Хосепа Гвардиолы на 1 очко, но в очной встрече победили горожане – 2:1.

В чемпионате Англии по футболу состоялся центральный матч 13-го тура. "Манчестер Сити" принимал на домашней арене лондонский "Челси". Команды расположились в турнирной таблице рядов, "аристократы" опережали команду Хосепа Гвардиолы на 1 очко, но в очной встрече победили "горожане" – 2:1.Матч состоял из трех неравных отрезков. Стартовые 20-25 минут остались за гостями, которые отлично приспособились к прессингу манкунианцев, находили свободные зоны в обороне соперника и одну из атак завершили голом в исполнении Канте.Однако надо отдать должное хозяевам поля, которые пропустив не впали в длительный транс и поиск виноватого, а засучив рукава помчались отыгрываться. Концовка первого тайма прошла с заметным преимуществом "МанСити", у которого два гола залили де Брюйне и Марез.А вот второй тайм, который стал третьим и самым длинным отрезком игры, получился не таким выразительным, как первые 45 минут. Команда Гвардиолы очень умело играла "по счету", подопечные же Фрэнка Лэмпарда заметно сбавили в движении и, главное, в изобретательности. Им явно не хватило фантазии в атаке, чтобы вернуть расположение футбольной Фортуны.