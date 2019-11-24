Совсем недавно пресса трубила о том, что Петр Чернышев якобы удалил все совместные фото с Анастасией Заворотнюк. Выяснилось, что на самом деле фигурист пострадал от действий стороннего лица.

Совсем недавно пресса трубила о том, что Петр Чернышев якобы удалил все совместные фото с Анастасией Заворотнюк. Выяснилось, что на самом деле фигурист пострадал от действий стороннего лица.Новость дополняется.