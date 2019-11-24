Совсем недавно пресса трубила о том, что Петр Чернышев якобы удалил все совместные фото с Анастасией Заворотнюк. Выяснилось, что на самом деле фигурист пострадал от действий стороннего лица.
<a href="https://33live.ru/novosti/24-11-2019-chernyshev-serezno-postradal-pomoshhnica-zavorotnyuk-sdelala-srochnoe-zayavlenie.html" target="_blank">Чернышев серьезно пострадал: помощница Заворотнюк сделала срочное заявление</a> - Совсем недавно пресса трубила о том, что Петр Чернышев якобы удалил все совместные фото с Анастасией Заворотнюк. Выяснилось, что на самом деле фигурист пострадал от действий стороннего лица.
[url=https://33live.ru/novosti/24-11-2019-chernyshev-serezno-postradal-pomoshhnica-zavorotnyuk-sdelala-srochnoe-zayavlenie.html]Чернышев серьезно пострадал: помощница Заворотнюк сделала срочное заявление[/url] - Совсем недавно пресса трубила о том, что Петр Чернышев якобы удалил все совместные фото с Анастасией Заворотнюк. Выяснилось, что на самом деле фигурист пострадал от действий стороннего лица.