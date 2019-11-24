В водах Одесского залива содержание нефтепродуктов превысило норму в 157 раз, сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в социальной сети Facebook. Причиной тому – авария танкера Delfi грузоподъемностью 1565 тонн.

В водах Одесского залива содержание нефтепродуктов превысило норму в 157 раз, сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в социальной сети Facebook. Причиной тому – авария танкера Delfi грузоподъемностью 1565 тонн.Из-за шторма невозможно принять какие-то эффективные меры, но вдоль берега растянули сорбирующие боны. Когда волны утихнут, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы нефтяные пятна не распространялись в море.Удалось установить владельца плавбункеровщика. Это компания "Фактор групп лимитед", зарегистрированная в Харькове и принадлежащая Джавадову Шамсаддину Али Оглы.20 ноября танкер Delfi под молдавским флагом сорвало с якоря. Изначально судно находилось в нейтральных водах и заявок на вход в порты не передавало. Позже на берегу получили сигнал, что танкер терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем. Его отбуксировали к свободному причалу в порту "Очаков". Ночью 22 ноября судну удалось закрепиться якорем, но ранним утром дрейф возобновился. Вечером спасатели сняли с танкера трех членов экипажа, их отправили в больницу.