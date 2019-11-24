Мамы со своими детьми в День матери смогут бесплатно посетить выставки и экспозиции

День матери в этом году отмечается 24 ноября. В этот день можно устроить сюрприз своей маме. Например, отправиться в путь постижения прекрасного. Учреждения культуры Владимирской области распахнут свои двери для всех желающих. Посетителей ждут концертные программы, выставки, спектакли, конкурсы, приуроченные ко Дню матери.Жителей и гостей 33 региона побалуют культурно- просветительской акцией "В музей вместе с мамой" в рамках которой мамы с детьми совершенно бесплатно смогут посетить отдельные музейные экспозиции.В этом году мамы с детьми до 18 лет смогут бесплатно посетить:1. Выставочные залы напротив Рождественского монастыря (ул. Б.Московская, 59). Там проходит персональная выставка художников Д. Зудова и Д. Грачева «Натюрморты». Режим работы: с 10:00 до 18:00.2. Музей «Старая аптека» (ул.Георгиевская, 3). Там можно посмотреть на старинные медицинские и аптекарские приборы, многочисленные предметы быта 19 века. Режим работы: с 10:00 до 19:00.3. Мемориальная мастерская владимирского художника Бориса Французова (ул. Б. Московская, 4-6,6). Режим работы: с 10:00 до 17:00.4. «Музей воинской славы» (ул. Б. Московская, д. 33/35). Он находится в бывшем Доме офицеров на Соборной. В музее можно увидеть макет шлюпа «Мирный», на котором была открыта Антарктида, титульный лист и первую страницу рукописи А.В. Суворова «Полковое учреждение», шинель и драгунский образец винтовки Мосина, а также старинное воинское снаряжение. Отдельные залы посвящены Великой Отечественной, афганской и чеченской войнам.Кроме того, ко дню матери запланирован масштабный фестиваль "МамаФест-2019". Это бесплатные мастер-классы, и семинары, и лектории, и круглые столы, и, конечно же, концерты и выступления творческих коллективов города Владимира.