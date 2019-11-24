В Москве завершился матче 17-го тура чемпионата России по футболу между столичным Динамо и Ростовом. Хозяева поля благодаря двум реализованным пенальти добились победы со счетом 2:1 и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

В Москве завершился матче 17-го тура чемпионата России по футболу между столичным "Динамо" и "Ростовом". Хозяева поля благодаря двум реализованным пенальти добились победы со счетом 2:1 и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.За бело-голубых дубль оформил Максимилиан Филипп. Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Ивелин Попов. В добавленное время "Ростов" мог уйти от поражения, но Алексей Ионов не сумел пробить Антона Шунина с одиннадцатиметровой точки."Ростов" с 30 очками остался на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. Динамовцы набрали 21 балл и поднялись на седьмое место.