Призывы лишить звания народной артистки СССР Софию Ротару – это заказ, передал слова певицы ее концертный директор Сергей Лавров.

Призывы лишить звания народной артистки СССР Софию Ротару – это заказ, передал слова певицы ее концертный директор Сергей Лавров.Ротару обвиняют в спонсировании украинских военных, но откуда эта информация взялась, ни сама артистка, не ее сотрудники не знают. С этим Ротару готова идти в суд. Она действительно не приехала на "Песню года", когда выезд из Украины был для мужчин закрыт, ведь ее творческий коллектив не только женский.Лавров подчеркнул, что Ротару абсолютно не конфликтный человек, обвинять ее в меркантильности не стоит, потому что в этом году у нее запланировано только одно выступление в России – на "Песне года", а оно бесплатное. Певица уже много лет отказывается от коммерческих выступлений.Ранее публицист Анатолий Вассерман в своем блоге предположил, что гонорары от новогодних выступлений Ротару в России пойдут на спонсирование украинских военных. А эксперт Госдумы Вадим Манукян заявил, что Ротару следует лишить звания народной артистки СССР, передает URA.RU.Еще о выступлении Ротару высказался глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. По его словам, некоторые зарубежные исполнители позволяют себе критиковать Россию, однако едут сюда, когда нужно заработать. И у Министерства культуры должен быть инструмент влияния на таких артистов.