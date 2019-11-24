Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в страшную аварию на трассе в Черемховском районе.

Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в страшную аварию на трассе в Черемховском районе. Его автомобиль врезался в грузовик, передает ТАСС.В ДТП погибла Лариса Карих — жена чиновника, сообщает КП. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.Карих был избран мэром Тулуна первый раз в 2010 году. До этого он возглавлял местную думу. На выборах в 2019 году сохранил пост мэра. Летом Тулун пережил две волны наводнения, в результате чего были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов и пострадало более 45 тысяч человек, передает РИА Новости.