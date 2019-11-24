По факту аварии с участием тулунского мэра Юрия Кариха организована доследственная проверка.

По факту аварии с участием тулунского мэра Юрия Кариха организована доследственная проверка.Следователи работают на месте аварии. По результатам будет вынесено процессуальное решение, передает "Интерфакс".Как сообщалось ранее, вечером субботы автомобиль Кариха на полной скорости влетел в стоящий на обочине трассы "Камаз". В ДТП погибла супруга чиновника.Сам Карих находится в травмоцентре в городе Черемхово. Его состояние нормальное. Было подозрение на инфаркт, но врачи его не подтвердили.