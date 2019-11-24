Наиболее рьяные поклонники футбольного клуба Факел из Воронежа напали на игроков своей команды после поражения воронежцев в домашнем матче Футбольной национальной лиги от Нижнего Новгорода (0:2). Спасти футболистов от разгневанных проигрышем фанатов смогли только правоохранители.

Наиболее рьяные поклонники футбольного клуба "Факел" из Воронежа напали на игроков своей команды после поражения воронежцев в домашнем матче Футбольной национальной лиги от "Нижнего Новгорода" (0:2). Спасти футболистов от разгневанных проигрышем фанатов смогли только правоохранители.После окончания проигранного "Факелом" домашнего матча на поле выскочило несколько десятков болельщиков хозяев, которые набросились на игроков, сообщает портал Чемпионат.Com. Диктор на стадионе пытался урезонить ультрас, однако прекратить драку удалось только после массового вмешательства стюардов воронежской арены и сотрудников полиции.Некогда одна из сильнейших команд второго по силе российского дивизиона "Факел" сегодня занимает последнее, 20-е место в чемпионате ФНЛ. Воронежцы набрали всего 16 очков и на 9 турнирных баллов отстают от спасительного 15-го места, которое даст возможность сохранить прописку клуба в первой лиге.