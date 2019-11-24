Казанский Рубин в 17-м туре чемпионата России по футболу принимал на своем поле лидера турнира санкт-петербургский Зенит. Встреча получилась крайне упорной. Гости сломили сопротивление соперника ближе к концу встречи благодаря голу Артема Дзюбы. Итоговый счет – 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Казанский "Рубин" в 17-м туре чемпионата России по футболу принимал на своем поле лидера турнира санкт-петербургский "Зенит". Встреча получилась крайне упорной. Гости сломили сопротивление соперника ближе к концу встречи благодаря голу Артема Дзюбы. Итоговый счет – 2:1 в пользу сине-бело-голубых.Команда Сергея Семака вышла вперед уже на восьмой минуте матча усилиями Сердара Азмуна. Хозяевам поля удалось отыграться после перерыва. На 66-й минуте отличился Евгений Марков. Судьбу встречи решил точный удар Артема Дзюбы на 79-й минуте второго тайма. Отыграться "Рубин" уже не смог."Зенит" с 39 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата РПЛ. Казанская команда осталась 14-й, имея в активе 17 баллов.